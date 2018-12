Endine F1 maailmameister: Bottas võib juba järgmise hooaja käigus Mercedesest kinga saada

Bottasel ei õnnestunud lõppenud hooajal võita mitte ühtegi etappi, samas kui meeskonnakaaslane Lewis Hamilton võitis kogunisti 11 etapivõitu, millega ta kindlalt ka maailmameistritiitli võitis. Ka Bottas ise lausus, et lõppenud hooaeg oli tema jaoks karjääri üks halvimaid.

Viimase aja otsused F1-sarja meeskondade poolt on ohtu seadnud Bottase koha. Nimelt jäi oma kohast vormel 1 sarjas ilma Esteban Ocon, kes sõitis siiani Force India värvides. Ocon näitas hooaja jooksul häid esitusi, kuid kuna kohta temale ei leitud, siis on ta järgmisel aastal Mercedese testisõitja.

«Ma usun, et Ocon võib tõesti mingil hetkel uue hooaja käigus Oconi asendada. Kui Bottas ei suuda ennast uueks aastaks kokku võtta, siis on tõesti õhus variant, et Ocon saabki poole hooaja pealt Mercedese rooli,» rääkis Villeneuve Itaalia Sky Spordile.