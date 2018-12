Valitsev maailmameister Hamilton avaldas, keda ta uuel hooajal oma suurimaks konkurendiks peab

Meeskonna vahetuste käigus on tugevamates meeskondades nii mõndagi muutunud: Ferraris on Sebastian Vetteli kõrval koha sisse võtnud Charles Leclerc ning Red Bullis sõidab Max Verstappeni kõrval Pierre Gasly. Hamiltoni arvates tulevad peamised rivaalid just nendest meeskondadest.