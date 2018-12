Liverpooli peatreener Klopp võib ebaviisaka käitumise eest karistada saada

Evertoni poolt lausus Marco Silva, et tema ei näe Kloppi tegutsemises midagi halba: «Kui meie oleksime võitnud, oleksin võib-olla samamoodi käitunud. Ma ei näe, et Klopp antud tegevusega kuidagi solvas. See et ta väravat tähistas, ei tähenda, et ta meie meeskonda ei austaks.»