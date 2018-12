Postimehe video. Raamatut esitlenud Lindpere: ei pea olema pühak ega supertalent, vaid spordihing

Esitlusel Red Bulli särki kandnud ning rahvaga suheldes ja autogramme jagades omas elemendis säranud Lindpere asus elulooraamatut plaanima selsamal hetkel, kui mõistis, et tervise huvides on mõistlik hakata karjäärile joont alla tõmbama. «Tahaksin, et selle raamatuga lükkate mind kõrvale, minu asemele tuleksid aga uued hullud, nahaalsed ja emotsionaalsed noored,» selgitas Lindpere lugejaile.

Ta ise polnud esitluse hetkeks veel kogu raamatut läbi lugenud ja seda ühel lihtsal põhjusel – teksti vahele on pikitud kaasteeliste arvamusi temast ja need soovis Lindpere jätta endale üllatuseks. «Võib-olla mõni koht on vastandlik, aga jäägu see mulle avastamiseks,» sõnas ta.

Lindpere rääkis nii USAs elamisest («Chicagos 45. korrusel elades vaatasin vahel aknast alla ja mõtlesin, et olengi ise maailma katus...»), oskamatusest elus tehtut põdeda («Kahetsen ainult seda, et võib-olla oleks pidanud vahel kellelegi veel konkreetsemalt ütlema!») ja esimestest otsustatud mängudest («Olin seitsmeaastane, meid panid esimeses trennis üks-üks mängima ja tegin sõbrale pika puuga ära. See jättis mu jalgpalli juurde.»).