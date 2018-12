Nüüd on jäänud 19. veebruaril algava Seefeldi MMini veidi üle kahe kuu ning korraldaja Yvonne Kirnbaueri sõnul on mõeldud välja ka plaanid B ja C, mida teha, kui tingimused lähevad väljakannatamatuks. Ühtlasi on korraldajatel sisuliselt ööpäev läbi kõrva jooksmas Innsbrucki ilmajaama spetsialistidelt tulev ennustus, et vajaduse korral ümberkorraldusi teha. «Muul ajal saame aga vaid palvetada,» naerab Kirnbauer.