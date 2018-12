Sappineni värav aitas meeskonna liidriks

Utrecht läks kohtumist 20. minutil Sylla Sowi väravast juhtima, kuid Sappinen viigistas 75. minutil seisu. Tulemusega 1:1 ka kohtumine lõppes. Sappinen on Hollandi esiliigas löönud nüüd kuus väravat.

Den Bosch tõusis tänu viigipunktile liiga liidriks, sest Go Ahead Eagles kaotas 1:5 PSV duubelmeeskonnale. Den Boschil on tabelis 33 punkti, Go Ahead Eaglesil ja Rotterdami Spartal 32 punkti.