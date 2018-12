Kloppi karistati väljakule jooksmise eest tuhandete eurode suuruse rahatrahviga

Liverpool kohtus Inglismaa kõrgliiga 14. voorus linnarivaali Evertoniga. Kuuendal lisaminutil suutis Divock Origi tuua Liverpoolile ülimagusa 1:0 võidu, mille peale meeskonna peatreener Klopp ei suutnud oma rõõmu kuidagi varjata ja jooksis enne lõpuvilet väljakule, et kallistada Liverpooli väravavahti Alisson Beckerit.

Kloppile määrati ligi 9000 euro suurune rahatrahv ning lisaks sellele hoiatas Inglismaa jalgpalliliit treenerit, et tulevikus sarnaseid asju ei juhtuks. Klopp ise mõistis trahvi täielikult, kuid väitis endiselt, et ta ei saanud antud olukorras midagi parata.

«Selleks ongi reeglid, aga mina neid järgida ei suutnud. Ma luban, et edaspidi selliseid asju ma enam ei tee ning ma vabandan oma käitumise pärast. Trahv on õiglane, kui sa reegleid rikud, peadki karistada saama. Kui selliseid reegleid ei oleks, oleksid treenerid pidevalt väljakul,» rääkis Klopp BBC-le.

«Samas ma leian, et ma ei teinud midagi liiga valesti. Usun, et keegi ei solvunud minu tegevuse pärast. Viimati jooksin väljakule 14 aastat tagasi. Tuleb välja, et enam ma nii kiire ei ole kui ma siis olin,» naljatles Klopp lõpetuseks.