Vettel: loodan, et Leclerc mulle Ferraris jama kokku keerama ei hakka

«Ma usun, et minu jaoks Leclerci liitumine liiga suuri muutuseid omadega kaasa ei too. Loomulikult on Charles teistsugune inimene kui oli Räikkönen, eks me näeme, kuidas asjad meie vahel olema hakkavad,» lausus Räikkönen vormel 1 väljaandele.

«Minu arust on Charles tubli laps. Ma ei oska öelda, kuidas ta minusse suhtuma hakkab. Asi mida ma viimastel aastatel nautisin oli just see respekt, mis meil Kimiga üheteise vastu oli. Loodan, et Charles ei hakka mingisugust jama kokku keerama,» rääkis Vettel.