Euroopa punane latern: mis vaevab Eesti korvpallureid vabaviskejoonel?

Lõppenud koondiseakna suurim murekoht – kolmepunktivisked. «Kaugvisked on olnud meie relv – peame omad visked ära panema, aga kui me normaalse protsendiga sisse ei viska, siis on keeruline mängida,» sõnas Eesti koondise peatreener Titt Sokk pärast reedest allajäämist Gruusiale.