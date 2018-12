Läti mängis hiilgava võimaluse maha

Mõlema klausli täitumise puhul pälvinuks Läti alagrupis teise koha, millega tagatuks otsepääse veerandfinaali ning ühtlasi olnuks välistatud, et seal tuleb vastamisi minna emma-kumma suursoosiku Rootsi või Soomega. Aga Läti kaotas kolmandas voorus Saksamaale 4:5, mis jättis nad lõpuks A-alagrupis viimaseks.

On oluline selgitada, et saalihoki MMil kasutatakse võistlussüsteemi, kus maailma edetabeli kaheksa tugevamat moodustasid alagrupid A ja B, mille kaks paremat tagavad otsepääsme veerandfinaalis ning kaks nõrgemat kohtuvad kaheksandikfinaalides alagruppide C ja D kahe tugevamaga.