Tartu Maraton läbib põneva uuenduse

Veidi ajakadu võib puusuuskadega rajal sõitmine tuua, ent Kelgu sõnul pole see nii hull ning rada üle kümne tunni lahti ei hoita. «See asi näeb hullem välja kui ta tegelikult on. Arvame, et see, kes on praegu sõitnud Tartu maratoni nelja tunniga läbi, sõidab selle suusaga viie tunniga. Ega seda finišit saa ka lõpmatuseni lahti hoida, sest veebruarikuus läheb pimedaks. Kümnest tunniks peaks piisama küll.»

Kuidas kaitseb Tartu Maraton end aga kliimasoojenemise vastu? «Eks ikka muretseme. Teatud mõttes olen mina üks usuhullude juht, kes suusausku rahvaga koos viljeleb. Tõsiasi on see, et see on pika vinnaga asi. Kui vaatame Tartu Maratoni 60-aastasele ajaloole tagasi, siis pole olnud kümnendit, kus poleks olnud kolme kehva suusatalve, kolm väga head suusatalve ning siis paar sellist talve, mis on olnud enam-vähem.