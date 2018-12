Töötuks jäänud rallisõitja pole lootust kaotanud: plaanis on ka Rally Estonia!

Tänavu kaks korda MM-rallidel poodiumile kihutanud norralane Mads Østberg teatas eelmisel nädalal, et järgmisel aastal teda Citroëni sponsorikaotamise tõttu WRC-sarjas kihutamas ei näe. See aga ei tähenda, et rallimees karjääri pooleli jätaks!