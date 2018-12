Video: uus hitt on sündinud! Matti Nykänen tegi Eestist pärit räppariga laulu

Lugu on Kaasiku sõnul pühendatud Soomele, vahendab Ilta Sanomat. Ka Nykänen on rahul: «Seda oli tore laulda, sest selles on palju emotsiooni. Olen kindel, et paljud inimesed tulevad sellega kaasa, eriti kui nad tahavad oma Soome päritolu rõhutada - näiteks jäähoki MMil,» rääkis ta.