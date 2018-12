Miks lõpetas Abu Dhabi vaatamata lendavale Loebile Citroeni toetamise?

Abu Dhabi oli Citroeni toetanud viimased kuus aastat ja sellega kaasnevalt kuulus valitud võidusõitudel tiimi ka šeik Khalid Al Qassimi. Viimased hooajad on olnud tiimi jaoks aga rasked ja seetõttu on kadunud ka sponsorhuvi.

Tänavusel hooajal võitis Citroen vaid ühe MM-etapi, mullu oldi kaks korda edukamad. Siiski mindi hooaja lõpule vastu positiivse meelestatusega. «Pärast tulemust Hispaanias, oli meil teatav lootus, et (koostöö) võib jätkuda, aga samas andis šeik Khalid meile teada, et on võimalik, et see katkeb,» rääkis Budar.