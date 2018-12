Kõik ootasid ja eeldasid: too vaid 17-aastane Oslo poiss hakkab kohe-kohe paugutama ka täismeeste hulgas. Järgmine hooaeg oligi igati hea: tuli etapivõit, lisaks veel kolm pjedestaalikohta. Kuid rohkem pakkus Riiber kõneainet erinevate äpardustega. Küll libises ta üle lõpujoone ühel suusal, küll unustas maha hüppekombinesooni, küll juhtus midagi muud absurdset. Noorele talendile kleepusid külge erinevad halvamaigulised hüüdnimed.

Mullu tegi Riiber aga läbimurde ja tänavuse hooaja kahe esimese nädalalõpu põhjal on juba mõtet küsida, kas Riiberist kujuneb kahevõistluse valitseja. Ilves kirjeldab eakaaslase erandlikku andekust ja pakub, et kõigil rivaalidel - eelkõige sakslastel - on kõvasti peamurdmist, kuidas Norra talendi sabas püsida.