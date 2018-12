Aasta parimad vehklejad on Lehis ja Novosjolov, treener Nelis-Naukas

«Vehklemine on võidetud medalite arvult täna Eesti kõige edukam spordiala. Suurvõistluste finaalis näha kahte eestlast on aastatepikkuse pühendunud ja raske töö tulemus, mis teeb silmad ette ka teistele spordi suurriikidele. Mul on väga hea meel, et meil on treenereid, kes on pühendunud sellele, et spordialal oleks järelkasv ja viinud vehklemisele tänasele tasemele,» viitas Hanson Helen Nelis-Naukase pikaajalisele edukale tegevusele vehklemistreenerina.