O’Sullivani dilemma: jahi 190 000 eurot sportlasena või pista 550 000 tasku tõsielusarjas

O’Sullivan paljastas, et talle tehti pakkumine osalemaks Ühendkuningriigi ühes kõige populaarsemas tõsielusaates «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!», kus B- ja madalama kategooria tuntud inimesed saadetakse troopilisse paika ja siis filmitakse nende erinevaid kannatusi. Enese lolliks tegemise eest on staarikesed ka hästi tasustatud – nimekamatele makstakse sarjas osalemise eest üle poole miljoni euro.