Poksitipp võitleb haiglas oma elu eest

«Ta on sellest ajast saati olnud intensiivraviüksuses. Ta kannatab tõsise ajutrauma all. Kuigi tema seis on kriitiline, püsib see olukorda arvestades siiski stabiilsena,» sõnas raviarst Alexis Turgeon koomas hoitava sportlase kohta. «Tema seisund vajab hingamistuge, sügavat narkoosi ja erilist neuroloogilist jälgimist. On veel liiga vara härra Stevensoni pikemaajalisest prognoosist kõnelda.»