Johaug avaldas hästi hoitud saladuse: sellest rääkimine olnuks rumal

Johaug kinnitas ajalehele, et oli tõepoolest väga heas vormis. Nõnda heas, et alistas olümpiaeelsel treeningvõistlusel ka hiljem Pyeonchangis suusakuningannaks kroonitud Marit Bjørgeni

«See oli minu ja Mariti omavaheline saladus. Ma ei tahtnud varem avalikult rääkida, et olen väga heas vormis. Sellest rääkimine olnuks rumal, ma ei saanud ju niikuinii võistelda. Nõnda jäi see meie vahele, kuid nüüd karistusest vabanenuna saab sellest rääkida,» sõnas klostebooli kasutamise eest 18 kuud tippsuusatamisest eemal olnud Johaug.

«Ma ei teinud sügisel just palju trenni. Maritiga koos oli see aga teistsugune. Kui ma nägin teda olümpial võistlemas ning nägin, kui tugev ta oli, sain aru, et minu tagasitulek on tõesti võimalik. Ma tõesti nägin, et mu füüsiline vorm võib tõesti paraneda,» selgitas Johaug.