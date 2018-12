Aita hädast välja: Eestis toimuva jäähoki MMi maskott otsib nime

«Aasta alguses läbis Eesti Jäähokiliit loovagentuuri Optimist abil uuenduse ning võtsime kasutusele #eestihoki brändi. Üks selle osa oli uus sümbol suitsupääsuke, kes on saanud kiitvaid sõnu nii Eestist kui mujalt maailmast. Meie rahvuslind on kiire ja osav nagu hea jäähokimängija ja nüüd on aeg panna talle ka väärikas nimi.»