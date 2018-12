Dopingutsirkus jätkub: Venemaa olümpiakomitee vaidlustas oma sportlase kasuks tehtud kohtuotsuse

Zubkov sai mõned nädalad tagasi suurepärase uudise. Moskva kohus otsustas, et rahvusvaheline spordikohus CAS on tembeldanud Sotši olümpiavõitja dopingupatuseks liiga vähese tõendusmaterjali alusel ja seetõttu tuleb temasse Venemaal suhtuda kui olümpiavõitjasse – see tähendab ka nüüdseks karjääri lõpetanud sportlasele eripensioni maksmist.