WRC-sarja korraldajad tahavad kõik MM-masinad Eestisse tuua

Sel nädalavahetusel on ralliautod Milanos, kus tähistatakse 40. Monza rallisõud «See on WRC-sarja jaoks väga eriline sündmus. MM-sarja toomine Euroopa ühe suurima linna südamesse, esitledes nii meeskondi kui autosid Monzas, toob WRC kümnete tuhandete itaallaste ja külaliste silme alla. See on meie spordiala jaoks suurepärane võimalus.»

Postimehe täpsustavatele küsimustele WRC-sarja esindajad vastata ei soovinud nagu ka sellele, kas masinaid näidataks Lõuna-Eestis või ka Tallinnas. Küll ütles sarja juht Oliver Ciesla Motorsport Newsile, et Eestis toimuv üritus on Ott Tänaku populaarsust arvestades igati loogiline samm.

«Nägime, et osad meeskonnad läksid eelmisel aastal Eestisse rallile ja huvi oli väga suur. Nagu te võite ette kujutada, siis on Eestis rallihuvi Oti edu tõttu praegu meeletu. Et ralli toimub vaid paar nädalat enne Soome etappi, on see ideaalne võimalus autosid ja MM-sarja näidata,» selgitas Ciesla.