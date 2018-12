Medvedev avaldas, kui palju Venemaa jalgpalli MMiga raha teenis

«Me kulutasime jalgpalli MM-i korraldamiseks umbes 650 miljardit rubla. Need on Venemaa kuu aja pensionikulutused ja kõik,» ütles Dmitri Medvedev neljapäeval teleusutluses vastuseks küsimusele, kas polnuks parem suunata see raha sotsiaalvajadusteks.

«Suur raha, kuid jooksvate kulude seisukohast on see iseenesest küllalt tavaline summa,» märkis peaminister.

Seejuures rõhutas peaminister, et kohatu on läheneda sellele küsimusele puhtaritmeetiliselt: «Te rääkisite linnadest, kus need võistlused toimusid. Oleme teiega neis linnades käinud. Neis ei olnud tihti korralikku lennujaamagi, ei olnud hotelle - see ei käi Moskva ja Peterburi kohta loomulikult - praegu on seal kõik see olemas.»