Surm möödus mõne sentimeetri kauguselt

Charles Leclerc (all) pääses tänu halole rängast avariist ainsagi kriimuta.

Kakskümmend vormelautot kihutavad paremale-vasakule viskleva värvikireva puntrana piki Spa ringraja sirget. Punased tuled on äsja kustunud ja stardijoon selja taha jäänud, ees terendab La Source’i kurv. See on terav tagasipööre paremale, mille eel tuleb hoog järsult maha võtta.