Kõmuleht: Inglismaa tippklubi mängijad valmistusid hooajaks naerugaasi abil

Vähemalt väidab nii kõmuleht The Sun, kinnitades, et Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Matteo Guendouzi ja kõrgliiga suurim väravakütt Pierre-Emerick Aubameyang käisid augustis Londonis hooajaeelsel peol, kus hingati sisse «hippy cracki» nime kandvat naerugaasi. Väidetavalt tassiti West Endi ööklubis toimunud peole naerugaasi lausa kanistrite kaupa.

Tegu on klubitajate seas levinud lõõgastumisviisiga, kuid arstid hoiatavad, et sellega kaasneb hulk terviseriske. Naerugaasi sissehingamine toob endaga kaasa mõistagi naeruhooge, ent ka hallutsinatsioone ja eufooriat. Kui sellega liialdada, võib tarvitaja teadvuse kaotada, ähvardab ka hapnikupuuduse oht ning esinenud on surmajuhtumeid.

The Suni käsutuses on väidetavalt video, kus on näha, et kõik neli mängijat tarvitavad «hippy cracki». Samas poleks Arsenali mehed esimesed jalgpallurid, kes selliselt tegevuselt tabatakse. Enne 2015. aastal Liverpoolist Manchester Citysse siirdumist jäi sama tegevuse käigus pildile praegune Inglismaa koondislane Raheem Sterling ning 2013. aastal pidi seesuguse teo eest vabandama praeguseks samuti koondislaste ringi kuuluv Kyle Walker. 2016. aastal puhkes naerugaasiskandaal seoses Aston Villa poolkaitsja ja Inglismaa noortekoondislase Jack Grealishiga.