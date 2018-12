Häbistatud, ent ikka pururikas Armstrong: Uber päästis mu perekonna

Aasta varem asutatud firma väärtuseks hinnati tol hetkel 3,7 miljonit USA dollarit. Nüüd on Uberi väärtus kerkinud 72 miljardi dollarini ning järgmise aasta lõpuks võib see olla hinnanguliselt 120 miljardit dollarit. Armstrong ei avaldanud, kui palju Uber on talle sisse toonud, märkides vaid, et summa on «liiga ilus, et tõsi olla». Kui temalt küsiti, kas jutt käib 10, 20, 30, 40 või 50 miljonist, vastas ameeriklane: «Üks neist.»