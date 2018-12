Murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustel osaleb viis Eesti jooksjat

Koondise juht Toomas Tarm loodab, et Eesti sportlased suudavad EMil oma võimetekohased tulemused joosta. «Kõik mehed on terved ja saanud selleks võistluseks hästi valmistuda ning loodan, et nad suudavad endast maksimumi välja pigistada. Koha mõttes võib ilmselt parimat tulemust oodata Kaur Kivistikult, sest Olavi Allase ja Karel Hussari näol on tegu debütantidega. Täiskasvanutel võiks kaotus võitjale jääda minuti kanti, U23 sportlastel kahe minuti kanti,» kommenteeris Tarm.