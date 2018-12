Mercedese järgmine F1-hooaeg sai tagasilöögi

Wolff rääkis hiljutisel sponsorüritusel, et Mercedes seadis endale 2019. aasta mootoriarenduseks väga ambitsioonikad eesmärgid, mida täita pole võimalik. Põhjus ja süü lasub uue hooaja uutes aerodünaamikareeglites, mis peaksid parendama võidusõitu ehk lubama masinatel kiiretes kurvides konkurentidel paremini kannul püsida.

«Neid reegleid muudeti ja tavaliselt tähendab, see, et aerodünaamilist survejõudu peaks olema vähem, aga kõlakad boksiteelt räägivad, et inimesed on suutnud sellest palju tagasi saada,» selgitas Wolff. «Praegu toimub uskumatu arendusvõidusõit, kui jutt käib survejõust ja õhutakistuse vähendamisest.»

Siin ongi Mercedes veidi jänni jäänud. «Mõistagi on siin mootoril ja hobujõudude juurde saamisel väga tähtis roll,» ütles tiimiboss. «Nii et me oleme endale seadnud väga ambitsioonikad eesmärgid.»

«Me oleme oma tähtaega kuue nädala võrra pikendanud, sest me kuulsime kuulujutte, et teistel läheb hästi, nii et panime maha uue märgi, kus me tahame aasta esimesel võidusõidul ringiajas olla. Rühime jätkuvalt ülesmäge,» lisas Wolff. «Me oleme veetnud paar head nädalat tuuletunnelis, aga meil on olnud võike tagasilöök mootori osas, kus me uskusime, et meie arendus peaks pakkuma veidi rohkem.»