Edasi liiklus mikrofon Sharpe’i kätte, kes vaatas meie sportlasele otsa, naeratas ja ütles siiralt: «On väga äge, et keegi uus tuleb sellele alale ja hakkab kohe valitsema. Ees ootab väga äge hooaeg.» Muide, Sharpe on ainus, kes on kahel freestyle-suusatmise paraadalal ehk renni- või pargisõidus suutnud täiskasvanute arvestuses Sildaru alistada – seda möödunud aastal Uus-Meremaal toimunud rennisõidu MK-etapil. Kolmandal võistlusalal, Big Airis, on Sildarul allajäämisi ette näidata rohkem.