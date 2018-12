Ott Järvela kolumn: kadakasakslik spordikeel

Eesti keel on tegelikult rikkaliku ja ilusa sõnavaraga. Aga viimasel ajal tõrgutakse Eesti spordiruumis üha sagedamini seda kasutamast ja eelistatakse tarbetuid võõrlaene. On see laiskus, harimatus või kadakasakslus? Ilmselt kombinatsioon kõigest kolmest ja millestki veel. Igatahes näidete arv on murettekitavalt suur.