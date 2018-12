Sundby avastas venelaste edu saladuse

Venemaa murdmaasuusakoondis treenis suvel ühe kuu Norras Sjusjoenis. Ühel päeval põrkas ta kokku Venemaa koondise sakslasest peatreeneri Markus Crameriga ning sai põneva pakkumise – «Kas sa meiega trenni ei tahaks teha?»

Sundby oli ebalev ning palus Cramerilt, et too talle venelaste nelja nädala treeningplaani saadaks. Ei läinud kaua, kui plaan oli Sundby meilil. Ning üllatus oli suur – plaan on Norra koondise omaga üsna sarnane, kuid venelased teevad kõvasti rohkem trenni.

«Me ei peaks kogu aeg rinnale taguma ja ütlema, et teeme alati parimaid asju. Reaalsuses ei oleks me nelja nädala jooksul nii palju treeninudki kui nemad,» andis Sundby venelastele au.

Kuigi norralane venelastega koos treenima ei jõudnudki, võttis ta Crameri nõu kuulda. Ta kinnitab, et venelased teevad hooaja eel palju rohkem trenni kui norralased ning nende treeningmahud on palju suuremad. «Neil on asjad väga hästi paigas. Väga palju treeninguid, kuid kõik on tasakaalus. Võiksime isegi sellist treeningplaani järgida,« hindas Sundby.