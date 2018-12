NBA staar unistab suurelt: tahan oma meeskonda!

«Loomulikult soovin oma meeskonda!» sõnas 30-aastane Durant pärast Golden State Warriorsi 129:105 võidumängu Cleveland Cavaliersi üle. «Pole oluline, kas see on Seattle või mingi muu linna meeskond. Tahan lihtsalt aidata noortel korvpalluritel areneda,» märkis Durant, keda valis Seattle Supersonics (praegune Oklahoma City Thunder) 2007. aasta draftis.

Ta lisas: «Seattle armastas mind rohkem kui ükski teine linn siin liigas. See oleks kahtlemata suurepärane lugu, aga selle nimel tuleb palju vaeva näha. See pole lihtne, sest see on Seattle. Ma armastan korvpalli, mulle meeldib olla mängijate ümber ja näha nende arengut. Seega, miks mitte teha seda meeskonnana?»