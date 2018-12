Tobreluts: probleem on pigem psühholoogiline

«Siin pigem probleem psühholoogiline, mis võib päevaga muutuda. Sõidukiiruse parandamine võtab selgelt rohkem aega. Need esimesed stardid on rabedad ja sisseelamine võtab aega. Loodame, et poisid on järgmisel etapil just mentaalselt oluliselt tugevamad,» pidas koondise peatreener murekohaks enesekindlust.