Fury ja Wilderi kordusmatš tulebki

«Wilder ja Fury pakkusid poksile ühe parima raskekaalulahingu üle tüki aja, mis lõi fännide seas meeletu huvi kordusmatšiks,» sõnas WBC president Mauricio Sulaiman. «WBC teatab rõõmuga, et otsene korduskohtumine on heaks kiidetud ja selle osas valmib ka otsus, mis puudutab kaalukategooria paremusjärjestust (kohustuslike väljakutsujate osas).»

Peamine küsimärk meeste teise omavahelise matši eel on selle toimumiskoht. Esimene kohtumine toimus Los Angeleses, Wilder sooviks teise pidada Las Vegases. Fury, kes oli matši järel vihane, et kohtunikud röövisid temalt võidu, tahab aga igal juhul vältida ameeriklase kasuks minevat koduvilet ja vutifänn ihkab matši korraldada Manchester Unitedi kodustaadionil Old Traffordil.