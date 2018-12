Madridi reisis hirmuäratavalt suur arv Argentiina vutihuligaane

Santiago Bernabeu staadion mahutab homseks finaalmänguks Boca Juniorsi ja River Plate’i vahel ümmarguselt 80 000 vutifänni. Hispaania politsei hoiatab, et 400-500 neist on «erakordselt vägivaldsed», vahendab AP.

Kui El Clasico ehk Madridi Reali ja FC Barcelona vastasseisul on Bernabeul ametis 2000 turvameest, siis homseks matšiks on seda arvu kahekordistatud.

Juba on teateid, et Hispaaniast on välja saadetud mõlema meeskonna üks ultrafänn.