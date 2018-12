Maailma esireket seadis olümpiaks ilusa eesmärgi

Halepi olümpiakogemus on vaid ühe matši suurune, aga sellest piisas, et ta spordipeole oma südame kaotaks. «Ma mängisin Londonis ja see oli väga ilus. See oli emotsionaalne ja täiesti erinev sellest, mida ma iga päev teen. Tennis on individuaalne spordiala, aga kui ma mängisin olümpial, oli see hoopis teistmoodi,» meenutas Halep.