Vormeliäss oleks äärepealt Pirellid vahetanud Michelini … Tähtede vastu

«Üritasin olla vaikne kollanokk, aga mulle öeldi, et ma olin ülbe ja et mul on suur ego,» rääkis Grosjean F1-sarja ametlikus taskuringhäälingus. «Ja siis tuli 2010. aasta 31. jaanuaril kõne Ericilt (tiimiboss Boullier - toim), kes ütles, et nad valisid Petrovi ja mina pean lahkuma. Ma mõtlesin, et nüüd ongi kõik, ma ei sõida enam võidu ja hakkan hoopiks kokaks – see on üks mu kirgi.»