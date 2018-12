Chelsea šokeeris Manchester Cityt, Liverpool on liiga liider!

City jaoks oli tegu hooaja esimese kaotusega. Täpsemalt, viimati kaotati koduliigas üldse aprillikuus. Üldse pole City harjunud tõsisemate nahutamistega: tegu on esimese korraga, kui nad on kaotanud kahe või enama väravaga pärast 2017. aasta jaanuari, mil Everton šokeeris Manchesteri klubi 4:0 ketukaga.

See tulemus tähendab ühtlasi, et Inglismaa kõrgliigal on uus liider! Tänane 4:0 võit Bournemouthi üle annab Liverpoolile City ees ühepunktilise edu. Liverpool on ühtlasi ainus meeskond, kes tänavu Inglismaal veel kaotusekibedust tundnud pole.