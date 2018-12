Valentino Rossi teeb ralliautol M-Sporti mehe Teemu Sunineniga uut ja vana

Mõlemal mehel on kasutada kõige värskem M-Sporti Ford Fiesta WRC ja kuna Suninenil on masinaga 13 MM-ralli jagu kogemusi, võiks eelis kuuluda just talle. Tegelikkus on osutunud aga teistsuguseks – soomlane kaotab kõik kiiruskatsed võitnud Rossile 44,6 sekundiga!

Põhjuseid selleks vaheks on mitmeid. Näiteks on Sunineni jaoks tegu esimese võistlusega uue kaardilugeja Marko Salmineniga. Rossi on samas Monza rallisõu legend, kes seal kordi ja kordi võitnud. Ja kuigi tegu on formaalselt ralliga, kihutatakse siiski veidi mugavdatud ringrajal, mis annab kahtlemata Rossile koduväljakueelise. Aga samas on 44 sekundit ikka hirmsuur vahe.

Homme on Monzas kavas veel kolm kiiruskatset, sealjuures 44,83 kilomeetrit pikk Grand Prix 2, mis sisuliselt tähendab seda, et pärast vana ovaali läbimist, peavad piloodid sõitma seitse ringi mööda GP-rada, kuhu on ehitatud paar takistust.