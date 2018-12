Galerii: Tallinna ülikooliderbi võitis TalTech

«Eks meil oli [mängu] alguses vähe raskusi, kuna kaks ja pool nädalat pole koondisepausi tõttu ühtegi mängu olnud. Kui esimesed kuud oli 8-9 mängijat, siis nüüd oleme saanud enam-vähem kogu võistkonnaga treenida. See on üks märk, mille pärast oleme edukalt ka mänginud,» sõnas Gregor Arbet Delfile antud intervjuus.

«TalTech oli meist ülejäänud kolm veerandaega parem. Nad olid üle nii väljakul kui ka meeskondlikult. Vastased andsid 23 resultatiivset söötu, mis näiatb üht-teist. Aktiivsem pool võitis. Hooaja alguses keerasime mängulõpud enda poole, saime võidupunktid, mis tekitas hea tunde. Praegu on fakt see, et meil kulgevad mängud raskelt - palju rumalaid otsuseid ja krampiminekuid,» rääkis Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Gert Kullamäe.