Julgeid lubadusi pildunud O'Sullivan jõudis rekordijahil kindlalt finaali

Ühtlasi mahendas O'Sullivan pisut uudiseid, nagu oleks ta World Snookeri esimehe Barry Hearniga täielikus tülis ja kavatseks sarjast lahku lüüa. «Kui ma tänavu ei võida, pole ka hullu, aega ju on. Kõige tähtsam, et finaal teeks snuukrile head reklaami ja oleks fännidele hea vaadata. Ühel hetkel tuleb küsida, kellele me seda kõike teeme. Mõnikord taipad, et sinu võidud valmistavad paljudele rõõmu. Üritan seda siis pakkuda, naeratus näol,» rääkis O'Sullivan.

Teises ringis saadud võidu järel pillas O'Sullivan lause, et on valmis lahkuma ja oma võistlussarja looma, täpsustades hiljem siiski, et see oleks kõige viimane lahendus. Hearn vastas seepeale, et ootab O'Sullivani alati enda jutule, arutamaks tulevikku. O'Sullivan lükkas kutse aga tagasi, märkides: «Mis mõtet sellel oleks?» Britt pole rahul liialt tiheda võistluskalendriga, mille käigus snuukrimängijad peavad reisima Suurbritannia, Euroopa ja Hiina vahet.