Video: Barcelona ekstreener viis alles teist aastat liigas mängiva meeskonna USA meistriks

2014. aastal asutatud ja mullu MLSi võetud Atlanta United jõudis kohe esimesel hooajal kohamängudele, ent kaotas seal Columbus Crew'le. Unitedi võit on alles viies linna toodud suurliigade tiitel, varasemast on kolm meistritiitlit ette näidata Bravesi pesapallimeeskonnal ja ühe korra on NBA meistriks tulnud ka Atlanta Hawks. See juhtus aga juba 1958. aastal ning Bravesi viimane tiitel pärineb 1995. aastast.