Miljoneid jahtiv kolmekordne olümpiavõitja kaebab alaliidu kohtusse

Hosszu ning ameeriklased Michael Andrew ja Tom Shields palkasid California advokaadibüroo Farella Braun & Martel, et oma õiguste eest seista. Ujujad nõuavad, et FINA ei takistaks nende osavõttu Rahvusvahelise Ujumisliiga (ISL) võistlusest. Samas asjas on eraldi hagi esitanud ka ISL.

Hagi sarnaneb mullu Rahvusvahelise Uisuiidu vastu esitatule. Toona otsustas kohus, et alaliit ei tohi takistada sportlaste osalemist mitteametlikel võistlustel, sest see rikuks Euroopa Liidu ametiühinguseadust. Ainus erinevus on, et nüüdne hagi on esitatud USAs.