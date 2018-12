Cagliarile üleminutitel viigi päästnud ründaja pühendas värava varalahkunud meeskonnakaaslasele

«Me uskusime lõpuni. See viik annab meile enesekindlust juurde. Peame ka teistes mängudes näitama, kuidas tulla keerulisest olukorrast välja. Kellele ma selle värava pühendan? Astorile,» sõnas Cagliarile viigi päästnud ründaja Marco Sau klubi koduleheküljele.

31-aastane Sau ja Astori olid Cagliaris klubikaaslased aastatel 2008-2016, kuid erinevate laenulepingute tõttu mängisid nad koos Sardiinia meeskonnas vaid kahel hooajal. Kui Astori siirdus kahe ja poole aasta eest lõplikult Fiorentinasse, kus ta kandis ka kaptenipaela, siis Sau on jäänud truuks Cagliarile.

4. märtsil aastal 2018 leitis Astori oma hotellitoast surnuna. Astorit mindi mängupäeva hommikul äratama, kuid keskkaitsja oli surnud. Udine prokuröri Antonio De Nicolo sõnul oli 31-aastase Astori surm loomulik. «Mängija sai südamerabanduse ning surm oli loomulik. Väga kummaline, et selline asi juhtub profisportlasega, kelle tervis on pideva jälgimise all. Tervisekontrollid ei näidanud ühtegi ohumärki,» sõnas toona De Nicolo.