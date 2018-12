Neljas võit järjest kergitas HC Tallinna Balti liigas liidriks

HC Tallinn võõrustas Leedu meistrivõistluste liidrit Kaunase Granitas-Karyst ja ei saanud algul kuidagi mängu käima. Leedukaid siiski kaugemale kui paariväravaline edu ei lubatud ja pärast 24. minutil tulnud Markus Viitkari 9:9 viigiväravat pöörati kohtumine endi kasuks. Sander Sven Annula kõmmutas kolm väravat ja vaheajaks juhtis Tallinn 13:11.

Teisel pooltunnil kasvatati edu ja ohtlikuks väsinud Granitas-Karys ei saanud. Pealinlaste võidunumbrid olid 26:20, Annula viskas kaheksa, Uku-Tanel Laast seitse ning Viitkar ja Rainer Kelk neli väravat. Tallinn tõusis kaheksa punktiga B-alagrupi liidriks, edestades Vilniuse VHC Šviesat tänu paremale väravate vahele. Dobele Tenaxil on seitse, Riia Celtnieksil neli ja Granitasel kolm silma, Viljandi HC jätkab punktita.

«Kaitse ja väravavahid on meil praegu nii head, et selle pealt need võidud tulevad. Teadsime Kaunase koosseisuprobleeme ja vahetusmängijate vähesust ning püüdsime neid tempoga tappa. Esimesel poolajal eksisime ise palju rünnakul, aga teisel murdsime vastased lõpuks ära,» kirjeldas Tallinna peatreener Jüri Lepp.

«Rünnaku ja kaitse vahe on meil kahjuks hetkel nagu öö ja päev. Õnneks on päev pikem,» muigas Lepp. «Kiirrünnakud meid toidavad ja tundus ka, et Granitas polnud valmis nii kiireks käsipalliks, kui meie harrastame. Liidrikoht on tore, aga pool hooaega on põhiturniiril veel ees.»

Tugevamas ehk A-grupis külastas Kehrat päev varem tiitlikaitsja Riihimäe Cocksi 41-mängulise võiduseeria lõpetanud ja liidrina jätkav Zaporožje ZTR. Ukrainlased läksid nelja minutiga 4:0 ette, enne kui kehralased ärkasid. Andrei Vahnovitš oli teist päeva järjest heas hoos ja just valgevenelane kõmmutas neli väravat järjest, tehes seisuks 6:4.

Heade tõrjetega aitas Kehrat mängus hoida ka Kristian Käbi, aga rünnakul eksiti liigselt söötudega ning võimas ja hästi kokkumänginud ZTR hakkas eest libisema. 24. minutil tegi Martin Nerut veel 11:8, ent vaheajale mindi ukrainlaste 15:9 eduseisul. Teine poolaeg muutust ei toonud ja ZTR sai kindla 31:19 võidu.

Vahnovitš viskas kehralaste kasuks kuus, Uvis Strazdinš ja Dmõtro Jankovski lisasid neli väravat. A-tugevusgrupis on ZTR-il liidrina kümme punkti kuuest kohtumisest, Minski SKA-l on kaheksa (5 mängu), Klaipeda Dragunasel kuus (4), Cocksil ja Servitil kaks silma (vastavalt 3 ja 4) ning Kehra on endiselt nulli peal.

«Kui eile tegime SKA vastu hea mängu, siis täna oli pilt kohutav,» tunnistas Kehra peatreener Kaupo Liiva. «Tegime 15 pallikaotust, mis võrdub 15 kiirrünnakuga vastasele. Eriti patustas täna Jankovski, kelle arvele kogunes kümme valesöötu. ZTR on võimas meeskond, kus juba mitu aastat muutumatu koosseisuga mängides mõistetakse teineteist sõnadeta.»

Liiva nägi siiski ka mitmeid positiivseid aspekte kahe kaotusega nädalavahetuses: «Lõpuks avanes Vahnovitš, oleme selliseid esitusi temalt oodanud. Hea avapoolaja tegi täna väravasuul Käbi ning eilsest tasub esile tuua hingestatud võitlust, mida ka meie toetajad mängujärgselt kiitsid.»

Seni võiduta Viljandi kohtus päev varem Tallinnale kaotanud Šviesaga. Varajase eemaldamise järel jäi Viljandi kaotusseisu, kuid Aleksander Pertelsoni väravad tõid kuuendaks minutiks tabloole seisu 3:4. Viljandi asendas järjekindlalt väravavahi seitsmenda väljakumängijaga ning ehkki seda taktikat karistati visetega tühja puuri, hakkas rünnak toimima.

8:4 kaotusseisust võideldi välja 9:9 viik, kui 24. minutil oli jälle täpne Pertelson. Kaheminutilised karistused rikkusid mängurütmi ja vaheajale mindi Šviesa 14:11 eduseisus. Mulkide niigi õhuke koosseis sai avapoolajal tagasilöögi, kui hiljuti traumast naasnud Mikk Varik hüppeliigest vigastas.

Teise pooltunni algul vähendati korduvalt vahe kahele väravale, aga 38. minutist seisult 16:14 saabus tõsisem kriis. Vigastusega langes rivist veel Andrei Hapal ning mängu lõpp kuulus Šviesale, kes sai 29:20 võidu. Pertelson ja Kristjan Koovit viskasid mulkide kasuks neli väravat, Hapal ja Volodimir Maslak kolm. "Periooditi tegutsesime päris hästi ja 40. minutini olime mängus sees, siis aga lagunesime," tunnistas Koks.