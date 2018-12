Hunt sekkus taas tähtsal hetkel ja Coltsi unistus play-offist elab

Coltsil on nüüd kirjas seitse võitu ja kuus kaotust, divisjoni liidril Texansil üheksa ja neli. Põhihooaja lõpuni on jäänud veel kolm mängu ehk lootus Texans kinni püüda on üpris väike, kuigi Texansit ootab ees üks keskmise ja kaks kõrgema raskususastmega mängu. Küll aga tähendab seitsmes võit, et Colts püsib veel konverentsi wild card koha jahis. Seal konkureeritakse kolme teise meeskonnaga, kel on kirjas seitse võitu – Baltimore Ravens, Tennessee Titans ja Miami Dolphins. Öösel võib nimekirja lisanduda veel Denver Broncos.