Snuukriäss Ronnie O’Sullivan kerkis kõigi aegade parimaks

Tegu on 43-aastase O’Sullivani seitsmenda triumfiga Suurbritannia meistrivõistlustel – sellega möödus snuukriäss kaasmaalasest Steve Davisest (6 võitu). Järgnevad šotlased Stephen Hendry ja John Higgins vastavalt viie ja kolme võiduga. Kahe võidu peal on viis snuukrimängijat.

Lisaks sai O’Sullivan karjääri 19. suurturniiri (maailmameistrivõistlused, Mastersid, Suurbritannia meistrivõistlused) võidu ja astus sellega mööda Hendryst (18 võitu). Davisel on 15 ja Higginsil üheksa esikohta. O’Sullivani suurturniiri võidud on jagunenud järgmiselt: viis maailmameistritiitlit, seitse Mastersi võitu ja seitse Suurbritannia meistritiitlit.

«See on suurepärane. Ma ei suuda seda uskuda,» sõnas kõigi aegade parimaks kerkinud O’Sullivan pärast võidukat finaali Suurbritannia rahvusringhäälingule. «Ma mängisin väga hästi. Suurepärane on teha ajalugu ja ületada Davise ja Hendry rekordid. Mu iidol Hendry oli fantastiline mängija, aga tal on endiselt kaheksa maailmameistritiitlit, seega jahin nüüd seda rekordit,» lisas O’Sullivan.