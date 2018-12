Klavaniga samal saarel tegutsev Eesti käsipallur: kliima pole paha

Eesti koondise endine mängujuht Mikk Pinnonen siirdus sel suvel veidi üllatuslikultki pallima Itaalia tugevuselt teise sarja ehk Serie A2 nime kandvasse liigasse. «Minu kehatüübi jaoks on tippliigade hooaeg liiga pikk ja kurnav. Siin on eeliseks, et treeningute intensiivsus on madalam, kehas ei teki üleväsimust ja mängimine on pigem nauding kui töökohustus,» selgitas mullu Islandi kõrgliigas esinenud Pinnonen.