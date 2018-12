Tais esikümnesse sõitnud Männi: startidega oli probleeme

Nädalavahetusele pani ilusa punkti viimase sõidu neljas koht. See andis hea tunde enne sellel nädalal sõidetavat maailmameistrivõistluste viimast etappi. Kahes esimeses sõidus oli Männi üheksas, kolmandas 11. ja viimases stardis siis nagu eelnevalt mainitud neljas koht. Nelja sõidu kokkuvõttes tuli üldvõitjaks viimase sõidu võitja Raphael Maurin, teine oli Quinten Bossche ja kolmas Kevin Reiterer.

«Oli üsna keeruline võistlus. Tegime palju tööd, et saada jeti seaded sobivaks ja startidega oli probleeme. Kuigi esimese kolme vooru tulemused seda ei näidanud, siis tundsin, et kiirus on meil olemas. Viimases stardis sain hästi minema ja seeläbi ka esiotsa meestega võidelda kuni lõpuni. Suured tänud kogu tiimile, kes tegid ära suure töö nii enne võistlust kui ka selle ajal,» võttis Männi King’s Cup sõidud kokku.