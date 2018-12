AC Milani plaan palgata Ibrahimovic kukkus läbi

AC Milani spordidirektor Leonardo andis teada, et kuigi AC Milan oli teinud Ibrahimovicile pakkumise ning ründaja kaalus seda pikalt, otsustas rootslane ikkagi lõpuks 2019. aastal Los Angeles Galaxy juurde naasta.

«Ibrahimovic oli andnud Los Angeles Galaxyle lubaduse, et kui meeskond täidab tema soovid, jätkab ta nende meeskonnas mängimist. Galaxy tegi seda, mida Ibrahimovic soovis ja nii rändab Ibrahimovic taas Ameerikasse,» rääkis Leonardo.

«See oleks olnud ülimalt vinge lugu, kui Zlatan meiega liitunud oleks. Ta oleks meeskonnale palju juurde andnud. Me ei varja seda, et ka Zlatan ise oleks soovinud meiega liituda, aga antud olukorras pole see kahjuks võimalik,» lausus Leonardo.